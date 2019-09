VIDEO FESTIVAL MARVANATA, 'Cukup Tau' Rizky Fabian Bikin Histeris Anak Muda Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Festival Marvanata SMAN 3 Bandung semakin meriah dengan penampilan Rizky Febian.

Malam ini, Rizky Febian tampil beken dengan mengenakan kaos hitam dan yang dipadukan celana jeans biru.

Selain itu, suaranya yang merdu mampu memukau penonton yang hadir pada Festival Marvanata.

Terlebih lagi, Saat Rizky membawakan lagu hits-nya yang berjudul 'Cukup Tau', sontak bikin suasana Lapangan Pussenif Bandung, Sabtu (7/9/2019), menjadi lebih bergemuruh.

Tak hanya didominasi oleh anak-anak muda yang menyanyikan lagu tersebut, bahkan orang dewasa pun tak ketinggalan menyanyikannya bait demi bait.

Keseruan Festival Marvanata di Lapangan Pussenif TNI AD, Jalan WR Supratman No 60, Kota Bandung, Sabtu (7/9/2019). (Tribun Jabar/Fasko Dehotman)

"Ayo semuanya, kita bernyanyi bersama, jangan sampai gak hafal yah," ujar Rizky Fabian saat menyapa para penonton.

Selain itu, Rizky juga sesekali melambaikan tangannya sambil berjoget di atas panggung.

Tidak hanya menyanyikan lagu hits Cukup Tau, Rizky juga tampil menghipnotis penonton dengan deretan lagu lainnya.

Di antaranya adalah Ragu, Penantian Berharga, Sweet Talk, Hanya Engkau, Indah Pada Waktunya, I'm Not Ready For Another Love.