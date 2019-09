Agnez Mo Rilis Lagu Baru, Judul Diamonds feat French Montana, Berikut Link Download dan Liriknya

Agnez Mo rilis single baru berjudul Diamonds berkolaborasi dengan rapper French Montana, berikut link donwload dan liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi terkenal Agnes Monica atau Agnez Mo merilis single baru.

Judul lagu yang dirilisnya itu berjudul Diamonds.

Kali ini Agnez Mo berkolaborasi dengan rapper Amerika French Montana.

Pada lagu baru ini Agnez Mo tak melepaskan sentuhan musik swaggy dan hiphop.

Saat ini lagu berdurasi tiga menit itu sudah bisa didengarkan di berbagai platform musik.

Sementara itu Agnez Mo juga telah mengumumkan kabar rilis lagunya melalui unggahan di akun Instagram miliknya.

"We are streaming now.... Thank you so much @agnezmo I LOVE YOU SO MUCH and thank you sooooooo much to @300ent," tulis Agnez Mo.

Adapun video klip Diamonds versi audio juga dirilis melalui kanal youtube Agnez Mo.

Banyak yang menyambut hangat lagu baru Agnez Mo dari penggemarnya.

