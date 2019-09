Live Streaming Kualifikasi Piala Dunia 2022, Jerman vs Belanda dan Inggris vs Bulgaria di Mola TV

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal kualifikasi Piala Eropa malam ini dapat disimak dalam berita ini.

Laga Jerman vs Belanda, Inggris vs Bulgaria, Prancis vs Albania dapat disaksikan melalui live streaming Mola TV.

Jadwal kualifikasi Piala Eropa 2020 selengkapnya ada di akhir berita.

Pada pertemuan pertama di Amsterdam Arena, Jerman berhasil mengalahkan Belanda dengan skor 2-3.

Nico Schulz menjadi aktor penentu kemenangan Jerman berkat golnya dipenghujung babak kedua.

Pertandingan malam nanti akan berlangsung di Volksparkstadion.

Jerman dan Belanda berada di grup C, bersama Irlandia Utara, Belarus, dan Estonia.

Saat ini Irlandia Utara berada di puncak klasemen dengan capaian sempurna 12 poin dari 4 pertandingan.

Diikuti Jerman dengan 9 poin, dan Jerman 3 poin.

Di tempat lain, juara bertahan, Portugal akan menghadapi Serbia.