Starting Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Malaysia, Garuda Andalkan Duet Striker Naturalisasi

Pelatih Timnas Indonesia, Simon McMenemy, mengandalkan dua pemain naturalisasi saat melawan Timnas Malaysia. Tonton via live streaming TVRI

Starting Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Malaysia, Garuda Andalkan Duet Striker Naturalisasi
Kolase Tribun Jabar
Timnas Indonesia vs Malaysia di Stadion Gelora Bung Karno, Kamis (5/9/2019). 

TRIBUNJABAR.ID- Pelatih Timnas Indonesia, Simon McMenemy, mengandalkan dua pemain naturalisasi saat melawan Timnas Malaysia.

Diketahui, laga Timnas Indonesia vs Timnas Malaysia di babak Kualifikasi Piala Dunia 2022 berlansung di SUGBK, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Dalam pertandingan Indonesia vs Malaysia ini, Simon McMenemy memasukkan Stefano Lilipaly dan Alberto Goncalvez di starting line up.

Link live streaming TVRI Timnas Indonesia vs Timnas Malaysia

Link live streaming TVRI Indonesia vs Malaysia

Link live streaming TVRI Timnas Indonesia vs Timnas Malaysia

Link live streaming TVRI Indonesia vs Malaysia

Duet Stefano Lilipaly dan Alberto Goncalvez di lini depan diharapkan dapat membongkar pertahanan Timnas Malaysia.

starting line up Indonesia vs Malaysia

starting line up Timnas Indonesia

22 A. Ardhiyasa
3 Y. Pae
15 R. Fajrin
23 H. Pranata
21 A. Vermansyah
10 S. Lilipaly
13 M. Lestusen
8 E. Dimas
4 Zulfiandi
7 S. Ramdani
9 Alberto Goncalvez alias Beto

Pelatih Simon. McMenemy

starting line up Timnas Malaysia

1 Farizal Marlias
7 La'Vere Corbin-Ong
3 Shahrul Saad
2 Matthew Davies
5 Adam Nor Azlin
16 Hadin Azman
8 Nor Azam Abdul Azih
6 Brendan Gan
9 Norshahrul Idlan Talaha
20 Syafiq Ahmad
11 Safawi Rasid

Coach: Tan Cheng Hoe

Tags
Timnas Indonesia
Timnas Malaysia
Indonesia vs Malaysia
live streaming TVRI
starting line up
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Penulis: Tarsisius Sutomonaio
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
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