Starting Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Malaysia, Garuda Andalkan Duet Striker Naturalisasi
Pelatih Timnas Indonesia, Simon McMenemy, mengandalkan dua pemain naturalisasi saat melawan Timnas Malaysia. Tonton via live streaming TVRI
TRIBUNJABAR.ID- Pelatih Timnas Indonesia, Simon McMenemy, mengandalkan dua pemain naturalisasi saat melawan Timnas Malaysia.
Diketahui, laga Timnas Indonesia vs Timnas Malaysia di babak Kualifikasi Piala Dunia 2022 berlansung di SUGBK, Jakarta, Kamis (5/9/2019).
Dalam pertandingan Indonesia vs Malaysia ini, Simon McMenemy memasukkan Stefano Lilipaly dan Alberto Goncalvez di starting line up.
Link live streaming TVRI Timnas Indonesia vs Timnas Malaysia
Link live streaming TVRI Indonesia vs Malaysia
Link live streaming TVRI Timnas Indonesia vs Timnas Malaysia
Link live streaming TVRI Indonesia vs Malaysia
Duet Stefano Lilipaly dan Alberto Goncalvez di lini depan diharapkan dapat membongkar pertahanan Timnas Malaysia.
starting line up Indonesia vs Malaysia
starting line up Timnas Indonesia
22 A. Ardhiyasa
3 Y. Pae
15 R. Fajrin
23 H. Pranata
21 A. Vermansyah
10 S. Lilipaly
13 M. Lestusen
8 E. Dimas
4 Zulfiandi
7 S. Ramdani
9 Alberto Goncalvez alias Beto
Pelatih Simon. McMenemy
starting line up Timnas Malaysia
1 Farizal Marlias
7 La'Vere Corbin-Ong
3 Shahrul Saad
2 Matthew Davies
5 Adam Nor Azlin
16 Hadin Azman
8 Nor Azam Abdul Azih
6 Brendan Gan
9 Norshahrul Idlan Talaha
20 Syafiq Ahmad
11 Safawi Rasid
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