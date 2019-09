Ratusan Driver Online Demo di Depan Gedung Sate, Menolak Permenhub 118 Tahun 2018

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ratusan pengemudi angkutan berbasis aplikasi atau driver online yang tergabung dalam bagian Komite Aksi Nasional Driver Online berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (5/9/2019).

Mereka menyatakan menolak Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 yang dinilai akan memberatkan para driver online.

Mereka menuntut aplikator harus diatur dan diregulasi mulai dari sistem alur bisnisnya hingga kemitraannya dengan para pengemudi online.

Mereka pun menuntut aplikator wajib bertanggung jawab terhadap segala macam perizinan mitra-mitranya, karena mereka dinilai mendapat keuntungan besar dari hasil kerja mitranya, yakni potongan 20 persen.

Massa pun menuntut pemerintah untuk membuat aturan yang komperhensif dan menyeluruh, tidak berpihak pada pemodal besar, untuk mengatur angkutan sewa khusus ini, tapi tetap belandaskan kepentingan rakyat kecil.

Seorang pengemudi angkutan sewa khusus yang berorasi dalam aksi tersebut, Asep Agustina, mengatakan pihaknya menolak peraturan yang memaksa setiap individu yang menjadi mitra aplikasi angkutan online bergabung dalam koperasi.

Hal tersebut, katanya, hanya menguntungkan para pemodal besar dan menghilangkan semangat ekonomi kecil.

"Saat masuk dalam sebuah badan hukum atau koperasi maka bersiaplah untuk membayar uang pangkal, uang izin kuota ASK, iuran bulanan atau harian, akan banyak pungli di situ. Cukuplah antara kami dengan aplikasi," kata Asep di sela aksi tersebut.

Berbagai pungutan oleh koperasi, katanya, akan terus memeras keuntungan yang didapat para mitra aplikasi ini. Mereka pun mempertanyakan apakah biaya-biaya yang sudah rutin dikeluarkan setiap hari tersebut setimpal dengan pendapatan yang diterima setelah bergabung dalam korporasi.

"Adakah setelah gabung dengan ASK pendapatan jadi bertambah. Adakah setelah gabung dengan ASK order online anda jadi berlimpah. Adakah setelah gabung dengan ASK maka bisa bebas ambil penumpang di bandara tanpa takut ditangkap satpam bandara," katanya.

Hal tersebut pun, katanya, tidak menjamin driver online bebas ambil penumpang di stasiun kereta, pelabuhan, dan terminal, bebas dari intimidasi para preman yang sudah lama berkuasa.

Asep yang menjadi driver online sejak 2014 ini menilai bahwa pendaftaran ASK melalui Badan Hukum atau Usaha Kecil dan Menengah serta Koperasi sebenarnya adalah salah satu cara yang dilakukan oleh penguasa untuk menggiring para pengemudi online agar mati pelan-pelan.

