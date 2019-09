Wujudkan Jabar Digital Province Melalui Pendekatan Pentahelix

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Kawasan regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) memiliki posisi strategis dalam menopang prioritas pembangunan nasional.

"Menopang 61,54% ekonomi nasional. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi wilayah harus dapat saling bersinergi untuk memperkokoh pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan berkelanjutan," kata Dudi Sudradjat, Asisten Administrasi Setda Provinsi Jabar pada pembukaan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruro (Konreg PDRB) di Luxton Hotel Cirebon, Rabu (4/9/2019).

Menurut Dudi, Jawa Barat melakukan manajemen strategik organisasi yang dituangkan dalam konsep Jabar Digital Province, yakni dengan memberikan pelayanan yang simpler, cheaper, accesible dan faster.

"Jabar juga melakukan pendekatan pentahelix, dimana akademia, bussiness, community, government dan media (ABCGM) menjadi bagian penting dalam perjalanan pemerintah provinai Jabar 5 tahun kedepan," kata Dudi.

Sementara itu, Jawa Barat masih terkendala oleh masih adanya ketimpangan distribusi pendapatan, disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi (6,47 persen dan 10,25 persen).

"Dengan jumlah desa 5.312, Pemprov Jabar menerapkan konsep kerja sama dan kolaborasi dengan teori pentahelix. Memunculkan program-program Patriot Desa dan Bumdesa, One Village One Company, Desa Digital dan Mobil Siaga Desa serta Dana Desa. Semua nya untuk mewujudkan desa yang sejahtera dan bermartabat. Modal awal kita fasilitasi internet di 600 an desa," kata Kepala Diskominfo Jabar Setiaji di tempat yang sama.

Konreg PDRB Jabalnusra berlangsung hingga 5 September dan diikuti oleh 210 peserta dari unsur Bappeda, BPS, Diskominfo dalam rangka mendukung percepatan pembangunan regional dan kawasan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah mendorong program-program unggulan kepala daerah menjadi kekuatan perekonomian, memetakan keunggulan sektor ekonomi di tingkat kawasan dan melakukan akselerasi pembangunan dengan inovasi dan kreativitas.