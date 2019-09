VIDEO Dampak "Ground Breaking" Jalan Jakarta Kota Bandung Macet Sejak Pagi

Dampak "Ground Breaking" Jalan Jakarta Kota Bandung Macet Sejak Pagi

Laporan Wartawan Tribun Jabar Daniel Andreand Damanik



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kemacetan terpantau dari Jalan Terusan Jakarta hingga simpang empat Jl Ahmad Yani Kota Bandung sejak pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.30 WIB, Selasa (03/9/2019).





Berdasarkan pantauan Tribun Jabar, kemacetan tersebut merupakan dampak dari acara "Ground Breaking" pembangunan Flyover yang diselenggarakan di halaman restoran cepat saji (KFC), Kota Bandung.

Ground breaking fly over, Jalan Ahmad Yani, Bandung, Selasa (3/9/2019) (Tribun Jabar/Daniel Andreand Damanik)

Di sepanjang jalan Jakarta, telah terpasang beberapa rambu-rambu peringatan. Tepat di lokasi Ground Breaking, telah terparkir satu unit alat berat yang dipagari menggunakan rangkaian lampu dan pembatas jalan.

Groundbreaking Flyover Jalan Jakarta-Supratman, Bandung, Selasa (3/9/2019) (Tribun Jabar/Muhammad Syarif Abdussalam)

Sejumlah petugas gabungan dari Polisi, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Fly over yang dibangun, rencananya akan menghubungkan fly over jalan Jakarta dan fly over Pelajar Pejuang 45/ Laswi.

Penulis: Daniel Andreand Damanik

Video Production: Wahyudi Utomo