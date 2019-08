Ratusan Modifikator Adu Kreativitas di Kota Cirebon, Kategori Beragam

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Ratusan modifikator mengadu kreativitas dalam Honda Modif Contest 2019 di GOR Bima, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Sabtu (31/8/2019).

Kontes modifikasi motor itu digelar PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku distributor sepeda motor dan suku cadang Honda Jawa Barat yang bekerja sama dengan PT Astra Honda Motor (AHM).

Sedikitnya ada 169 peserta yang mengikuti ajang bertajuk "We Create, We Ride, for Indonesia!" tersebut.

Adi Wira Saragi, Brand Activation PT AHM, mengatakan, para peserta berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat.

"Ada sembilan kelas yang dilombakan pada kontes modifikasi kali ini," ujar Adi Wira Saragi saat ditemui di lokasi kegiatan.

Di antaranya, All Stock/Bolt On & Advance untuk sepeda motor produksi di bawah tahun 2006, Matic & Cub Stock/Bolt On, Matic & Cub Advance, Sport Naked, Sport Fairing, Sticker/Decals, Racing Style, Community Touring untuk kategori sepeda motor produksi di atas tahun 2006.

Selain itu, ada juga kelas untuk semua kategori skutik, Cub dan Sport Honda dari semua tahun produksi, yakni kelas Free for All (FFA).

Sementara bagi pengguna Honda CBR Series, AHM bersama dengan DAM akan memberikan penghargaan khusus Best CBR bagi satu modifikator terbaik yang akan dinilai oleh tim Juri di gelaran HMC Seri Cirebon.

Ia mengatakan, para pemenang terbaik dari setiap kelas di HMC seri Cirebon akan dipertemukan dalam persaingan gelaran putaran final HMC 2019 untuk merebutkan gelar 3 modifikator terbaik.

• Viral Video Pemotor Ingin Beli SIM Milik Polisi, Ternyata di Tasikmalaya, Ini Ceritanya

• Tukang Siomay Keliling di Tanjungsari Nyambi Curi Motor, Baru Beraksi Sudah Ketahuan