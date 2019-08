Download Lagu Ed Sheeran ft Justin Bieber I Don't Care, Lengkap dengan Lirik Lagu & Video Klip-nya

TRIBUNJABAR.ID - Belakangan Ed Sheeran merilis album baru dengan menggandeng beberapa penyanyi terkenal lainnya.

Dalam album itu salah satunya Ed Sheeran menggandeng Justin Bieber.

Lagu Beautiful People merupakan salah satu single ketiga dari albummya No 6 Collaboration Project.

Selain Justin Bieber dan Khalid, Ed Sheeran juga berkolaborasi dengan Camila Cabello, Travis Scott, Eminem, 50 Cent, Cardi B, Paulo Londra, Young Thug, Bruno Mars dan lainnya.

Projek album kolaborasi melibatkan beberapa penyanyi terkenal itu sebelumnya telah dirilis pada 12 Juli 2019 lalu.

Duet Ed bersama Justin Bieber itu sukses dalam lagu 'I don't Care'.

Hingga saat ini, Jumat 30 Agustus 2019 puku; 17.30 WIB, video klip lagu I don't Care sudah ditonton 244 juta pengguna akun youtube.

• Download Lagu MP3 Ed Sheeran ft Khalid Beautiful People, Lengkap Beserta Lirik dan Terjemahan

Berikut Video Klip lagu I don't Care dari Ed Sheeran ft Justin Bieber.

Lirik lagu I Don't Care - Ed Sheeran & Justin Bieber

I'm at a party I don't wanna be at