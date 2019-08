The Alana Sentul City Hadirkan Sky Lounge dengan Design Modern dan Sangat Instagenic

TRIBUNJABAR.ID -- Baru 1 tahun berdiri The Alana Sentul City melakukan inovasi dan gebrakan baru di Bogor dengan menghadirkan Sky Lounge.

Bernama Three Sixty Sky Lounge, tamu akan dimanjakan dengan pemandangan city light Bogor dan Sentul City juga Gungung Salak dengan jangkauan pandang 360° yang menawan dari ketinggian lantai 11 dipadukan dengan keindahan langit senja dan malam hari.

Three Sixty Sky Lounge beroprasional setiap hari dari mulai pukul 15.00 - 23.00 (weekday) dan 12.00 - 23.00 (weekend).

Untuk menambah kenyamanan pengunjung, Three Sixty Sky Lounge juga menghadirkan live music setiap jumat malam dan sabtu malam.

Lidah pengunjung akan dimanjakan dengan sajian internasional Three Sixty Sky Lounge dari mulai hidangan pembuka, hidangan utama, dan hidangan penutup.

Dengan design menarik, dan sangat ingstagram able.

Three Sixty Sky Lounge merupakan tempat yang sangat tepat bagi anda yang ingin bersantap dengan sajian international sambil mengabadikan moment bersama orang terkasih atau sekedar berselfie ria.

Three Sixty Sky Lounge juga menyediakan 2 ruangan VIP yang masing masing berkapasitas 8 orang.

The Alana Sentul City - Sky Lounge - Design Modern dan Sangat Instagenic _2 (Istimewa)

“Three Sixty Sky Lounge The Alana Sentul City dibuka untuk umum, jadi tidak hanya untuk tamu yang menginap, kami juga menyambut tamu walk in yang ingin berkunjung dan merasakan sensasi cita rasa makanan internasional dengan pemandangan yang sangat indah dari ketinggian lantai 11 dengan tempat yang sangat instagram able. Selain itu, bagi anda yang ingin mengadakan pesta atau pertemuan di Three Sixty Sky Lounge dengan kapasitas max. 150 orang, anda bisa langsung mengubungi kami.” ujar Herik Kurniawan Food and Beverage Director The Alana Sentul City.

Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut mengenai pemesanan The Alana Hotel & Conference Center Sentul City, silakan kunjungi situs sentul.alanahotels.com atau melalui email sentulinfo@alanahotels.com dan di nomor telepon +6221 842 80888. Ikuti juga instagram di @TheAlanaSentul @threesixty.skylounge