VIDEO Sidang Perdana Dua Terdakwa Kasus Korupsi Dana BPJS RSUD Lembang

Laporan Wartawan Tribun Jabar Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dua Terdakwa kasus penyalahgunaan dana Badan Penjamin Kesejahteraan Sosial (BPJS) UPTD RSUD Lembang, Kabupaten Bandung Barat atas nama Meta Susanti dan dr Onni Habie, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jl RE Martadinata Kota Bandung, Rabu (28/8/2019).

Agenda persidangannya ialah pembacaan dakwaan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum terhadap kedua terdakwa.

"Sidang perdana dengan terdakwa atas nama Meta Susanti dan dr Onni Habie dibuka dan terbuka untuk umum," kata Ketua Majelis Hakim Sri Mumpuni, Rabu (28/8/2019).

• VIDEO-KORUPSI BPJS, Pelimpahan Mantan Direktur dan Bendahara UPT RSUD Lembang dari Polda ke Kejati

Pada dakwaan, JPU mendakwa kedua terdakwa dengan pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 jo. Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No 31 tahun 1999 jo Pasl 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo.pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menanggapi dakwaan tersebut, kedua terdakwa diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk berdiskusi dengan kuasa hukumnya terkait apakah akan mengajukan eksepsi atau tidak.

Setelah berdiskusi dengan masing-masing kuasa hukum, kedua terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan atas dakwaan).

Kedua terdakwa mulai ditahan sejak 05 Agustus 2019 hingga saat ini.

Kedua terdakwa diduga menayalahgunakan dana BPJS pada tahun anggaran 2017 sampai 2018.

Kedua terdakwa merupakan Kepala dan Bendahara UPT RSUD Lembang periode tahun 2017 hingga 2018.