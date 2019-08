Persija Jakarta vs PSM Makassar, Link Live Streaming Indosiar di TV Online, Ancam Persib Bandung

Big match Persija Jakarta vs PSM Makassar di Liga 1 2019, live streaming Indosiar

TRIBUNJABAR.ID - Tiga laga tunda pekan ke 7 Liga 1 2019 digelar hari ini, Rabu (28/8/2019), termasuk big match Persija Jakarta vs PSM Makassar.

Setelah duel Persija Jakarta vs PSM Makassar, ada bentrokan antara Madura United vs Semen Padang dan Bali United vs Borneo FC.

Seluruh laga ini dijadwalkan akan disiarkan langsung oleh Indosiar atau bisa disaksikan melalui live streaming Indosiar di TV Online.

Link live streaming Indosiar Persija Jakarta vs PSM Makassar

Pertandingan antara Macan Kemayoran vs Juku Eja kick off pada pukul 15.30 WIB.

Duel itu mempertemukan juara Liga 1 2018 dan kampiun Piala Indonesia 2018.

Pertandingan ini juga menandai persaingan ketat kedua tim sejak musim lalu.

Kedua tim, Persija Jakarta vs PSM Makassar, bergantian menjadi juara.

Saat Macan Kemayoran menjuarai Liga 1 2018, PSM Makassar menjadi runner up.