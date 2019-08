VIDEO-Lirik Lagu dan Chord Gitar Aku Kamu Kita Sarwendah, Perasaan Jatuh Cinta Setelah Terluka

SINGLE. Istri Ruben Onsu, Sarwendah Tan merilis single lagu barunya 'Aku Kamu Kita' pada Kamis (22/8/2019) lalu.

Lagu 'Aku Kamu Kita' Sarwendah Tan menceritakan tentang perasaan jatuh cinta setelah terluka.



Berikut dikutip dar TribunWow.com lirik dan kunci (chord) gitar lagu 'Aku Kamu Kita' Sarwendah Tan:

Capo di fret 5

Intro : Am Dm G E Dm E

Am F

Dulu hatiku pernah terluka

Em

Ku rapuh dan tak berdaya

Dm E

Hingga ku tutup hati ini

Am F

Kini dirimu hadirkan cinta

Em

Dan janji tulus setia

Dm E

Yang telah lama ku nantikan

Dm G

Kau hadir dalam hidupku

E Am -G Dm

Ku terhanyut untaian kata cintamu

F E

Aku jatuh cinta

Reff :

Am

Mungkinkah dia

Dm G

Cinta yang ku nantikan

C F -C/E

Yang selama ini ku dambakan

Dm E

Dalam penantian panjangku

Am

Mungkinkah dia

Dm G

Takdir cinta untukku

C F

Malaikat penjaga hatiku

Dm G C

Dan tercipta untukku selamanya

F C

(Mungkinkah dia selalu setia)

Dm E Am A

(Menjaga Cinta ~ hoooo Selamanya)

Song : Dm ~ A ~ Dm ~ G ~ F ~ E ~

Reff :

Am

Mungkinkah dia

Dm G

Cinta yang ku nantikan

C F -C/E

Yang selama ini ku dambakan

Dm E

Dalam penantian panjangku

Am

Mungkinkah dia

Dm G

Takdir cinta untukku

C F -C/E

Malaikat penjaga hatiku

Dm E Am

Cinta sejatiku selamanya

Am

(Mungkinkah dia

Dm G

Cinta yang ku nantikan

C F -C/E

Yang selama ini ku dambakan

Dm E

Dalam penantian panjangku

A Dm G

dia cinta untukku

C F -C/E

Malaikat penjaga hatiku

Dm E (Am)

Dan tercipta untukku selamanya

Outro : Am Dm G E Am