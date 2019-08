Salurkan Lulusan ke Dunia Kerja dan Penuhi Kebutuhan Industri, ASM Ariyanti Gelar Job Fair

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dalam upaya memfasilitasi para calon lulusannya agar memiliki kesempatan mencari dan mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, Akademi Sekretari dan Manajemen (ASM) Ariyanti menggelar acara ASM Ariyanti Job Fair 2019 di Braga City Walk, Sabtu (24/8/2019).

Kegiatan rutin tahunan keempat tersebut, melibatkan sebanyak 300 orang peserta, yang terdiri dari calon wisudawan ASM Ariyanti dan masyarakat umum.

Sebanyak 13 perusahaan yang berpartisipasi dalam job fair ini menggelar walk in interview.

Perushaan yang berpartisipasi berasal dari beragam industri, semisal perbankan, perhotelan, tur dan travel, properti, dan lain-lain.

Ketua panitia ASM Ariyanti Job Fair 2019, Niar, mengatakan bahwa selain menggelar walk in interview, pihaknya juga mengadakan seminar ketenagakerjaan yang diperuntukan bagi para siswa kelas 12 SMA/SMK di Kota Bandung.

Hal ini ditujukan sebagai pembekalan dalam menghadapi peluang dan tantangan dunia kerja.

Dalam kesempatan ini, hadir sebagai pembicara seminar, Manajer Sertifikasi LSP Pariwisata Bhakti Persada, Dewi Nur Cahyati, yang menjelaskan materi mengenai tantangan dan peluang karir di era revolusi 4.0.

Akademi Sekretari dan Manajemen (ASM) Ariyanti menggelar acara ASM Ariyanti Job Fair 2019 di Braga City Walk, Sabtu (24/8/2019). (Tribun Jabar/Cipta Permana)

"Seminar ketenagakerjaan ini sengaja kami gelar untuk memberi gambaran bagi para peserta didik SMA/SMK untuk dapat lebih mengenal ruang lingkup, peluang, dan tantangan di dalam dunia pekerjaan, khususnya di era revolusi 4.0, dimana ruang lingkup pekerjaan telah beralih ke arah digitalisasi. Oleh karena itu dengan mengikuti pembekalan seminar ini, diharapkan begitu lulus nanti mereka telah memilki persiapan yang cukup dalam menghadapi atau memasuki dunia kerja sebenarnya," ujarnya usai kegiatan di Braga Citiwalk, Jalan Braga, Kota Bandung, Sabtu (24/8/2019).

Niar menjelaskan, bahwa penyelenggaraan ASM Ariyanti Job Fair 2019 merupakan even tersukses dibandingkan penyelenggaraan di tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah perserta.

Ia berharap, melalui job fair ini, selain memfasilitasi calon wisudawan ASM Ariyanti, diharapkan sebagai ajang publikasi kepada masyarakat bahwa ASM Ariyanti adalah penyelenggara pendidikan vokasional terbaik di Kota Bandung.

"Sehingga dengan kegiatan ini, kami ingin menunjukan kepada publik bahwa ASM Ariyanti memiliki komitmen untuk dapat membantu para mahasiswanya mendapatkan peluang kesempatan meraih lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing sebelum mereka di wisuda," ucapnya.

Selain itu, ASM Ariyanti pun memiliki fasilitas penyaluran lulusannya ke dunia kerja melalui career centre atau pusat karir di kampus ASM Ariyanti, Jalan HOS Cokroaminoto (Pasir Kaliki) Bandung.

Dalam fasilitas ini para mahasiswa dapat melihat atau mendapatkan informasi terkait peluang pekerjaan secara berkala dari berbagai perusahaaan yang telah menjadi mitra dari Yayasan Pendidikan Ariyanti selama ini.

"Maka tidak heran apabila 60 persen dari lulusan ASM Ariyanti telah mendapat pekerjaaan sebelum mereka mengikuti prosesi wisuda. Hal ini sesuai dengan motto kami yaitu, Be The Best with Ariyanti," katanya.

