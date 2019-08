Kebahagiaan PewDiePie Makin Lengkap, Setelah Menikah, Kini Subscriber Youtube-nya Capai 100 Juta

TRIBUNJABAR.ID - Nama Felix Kjellberg atau yang kerap menggunakan nama panggung PewDiePie memang sudah tak asing lagi di dunia YouTube.

Baru-baru ini, PewDiePie resmi menikah dengan pujaan hatinya, Marzia Bisognin, yang telah menjalin hubungan dengannya selama 8 tahun lamanya.

Rupanya setelah pernikahannya dengan Marzia, PewDiePie mendapat kado pernikahan yang begitu istimewa, yakni subscribersnya meningkat hingga mencapai angka 100 juta.

Kabar bahagia itu kemudian dibagikan PewDiePie melalui unggahan akun Twitter pribadinya @pewdiepie pada Senin (26/8/2019) lalu.

Dalam twitnya, PewDiePie mengunggah tangkapan layar penghitungan subscribers YouTube-nya.

Tercetak angka 100.000.023 dalam foto yang diunggahnya itu.

Melalui keterangan yang disertakannya dalam unggahan tersebut, PewDiePie mengungkapkan rasa bangganya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada para pengikut yang selama ini telah setia mendukungnya untuk berkarya.

"We did it!

What an unreal achievement!