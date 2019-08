Joe Taslim Budak Cinta Penyanyi IU, Lagi Demam Lagu Ending Scene, Berikut Download Lagunya

TRIBUNJABAR.ID - Joe Taslim mendeklarasikan dirinya seorang bucin atau budah cinta bagi penyanyi IU.

Diam- diam Joe Taslim memendam rasa sebagai fans kepada penyanyi asal Korea Selatan bernama asli Lee Ji Eun.

Hal itu ia ungkapkan melalui cuitan di twitternya pada Senin (26 Agustus 2019) kemarin.

Karena cuitannya itu, twitter Joe Taslim mengundang komentar dari netizen.

Beberapa yang ia ungkapkan di antaranya seperti cuitan berikut ii.

Joe Taslim mengatakan mendengarkan lagu Ending Scene IU mengingatkan dirinya pada masa pacarannya dulu.

"Oh Ayu ... listening to Lagunya Ayu “Ending Scene” throw me back to zaman pacaran sma naik sepeda bmx diputusin karena gebetan dipepet orang lain pake sedan ceper..," tulis @Joe_Taslim.

Bahkan lucunya Joe Taslim memanggil penyanyi IU dengan sebutan nama Indonesia yaitu Ayu.

Dilansir dari beberapa postingannya, Joe Taslim tampknya benar-benar penggemar penyanyi IU.

Hal itu ia tulis dalam cuitan lainnya.