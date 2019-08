Festival Literasi Hadirkan 34 Narasumber, Pertama Kali di Bandung, Catat Nih Tanggalnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Festival literasi dengan menghadirkan 34 Narasumber pertama kalinya akan hadir di Kota Bandung.

Festival literasi bertajuk Bandung Readers Festival 2019 ini, digelar pada 4 September hingga 8 September 2019 di lima titik lokasi.

Kelima titik lokasi itu di antaranya Museum Gedung Sate, Nu Art Sculpture Park, Cafe Abraham & Smith, Rumah The Panas Dalam, dan Institute Francais Indonesia.

40 Narasumber yang akan mengisi acara Bandung Readers Festival 2019 adalah Bambang Sugiharto, Dea Anugerah, Sabda Armandio, Pengeran Siahaan, Theoresia Rumthe, Dewi Noviami, Aura Asmaradana, Aquarini Priyatna, Emte, Koskow.

Selanjutnya ada Man Jasad, Ilham Nurwansah, Yuyun Yuningsih, Astuti Parengkuh, Zan Rs, Nike Prima, Nurul Ulu, Lala Bohang, Fryza Pavitla, Rassi Narika, Riama Maslan, Puti Ceniza, Adew Habtsa.

Serta Irfan Teguh, Zen RS, Firza Arifien, Aulia Halimatussadiah, Sari Meutiah, Abduraafi Andrian, Lily Yulianti, Mona Sylviana, Herry Sutresna, Nuran Wibiosono, dan Jeanne Sanjaya.

Koordinator Program Bandung Readers Festival HQ, Galuh Pangestri, menuturkan, tujuan festival tersebut mempertemukan para penulis dan pembaca dalam lingkup dialog, diskusi, dan lokalatih (workshop)

"Agar semakin semarak acaranya, kami juga melibatkan para pernerbit dan komunitas literasi yang ada di Kota Bandung," ujar Galuh kepada Tribun Jabar, saat Preskon Bandung Readers Festival 2019, di Cafe Abraham & Smith Jalan Tamblong Dalam No 2, Kota Bandung, Selasa (27/8/2019) sore.

Galuh menambahkan, gelaran pertama Bandung Readers Festival 2019 mengusung tema 'To Read or Not To Read'.