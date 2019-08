Cara Unik Donasi, Mariott Internasional Bandung Gelar Run To Give 2019

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Dalam rangka memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional, Mariott Internasional Bandung Gelar Run To Give 2019 pada 22 September mendatang.

Acara amal tahunan ini diadakan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial seluruh Marriott International yang berada di Kota Bandung.

Kegiatan Run To Give 2019 akan diselenggarakan oleh empat Hotel Marriott International yaitu di Four Points by Sheraton Bandung, Courtyard by Marriott Bandung Dago, Sheraton Bandung Hotel & Towers dan Moxy Bandung.

General Manager Moxy Bandung sekaligus Chairman Run To Give 2019, I Wayan Raksa mengatakan kegiatan lari ini akan dimulai di Courtyard by Mariott dengan registrasi mulai pukul 05.00 WIB, kemudian lanjut lari pukul 06.00 WIB.

"Rutenya yaitu 5 kilometer dengan mengikuti alur car free day kemudian memutar balik ke bawah. Rencananya jam 09.00 WIB juga sudah beres," ujar Raksa Wayan dalam jumpa pers di Sheraton Bandung Hotel & Towers, Jalan Ir H Djuanda No 390, Jumat (23/8/2019).

Wayan mengatakan pihaknya menargetkan jumlah peserta sebanyak 1.300. Saat ini sudah ada 600 partisipan yang adalah karyawan dari Mariott.

Untuk bisa ikut Run To Give 2019, Anda bisa mengikuti infonya di media sosial instagram @runtogivebandung yang pendaftarannya akan ditutup pada 28 Agustus.

"Biaya pendaftarannya yaitu Rp 150.000 dan akan mendapatkan t-shirt, medali, serta berkesempatan doorprize," ujarnya.

Bagi Anda yang telah mendaftar sebelum tanggal 28, Anda bisa memesan kaos lari yang digunakan sesuai ukuran badan.