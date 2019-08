Luna Maya dan Christian Sugiono Bagikan Bocoran Film Terbarunya, Syutingnya di Pangalengan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah sukses dengan film Suzanna, kini Luna Maya kembali memerankan film Rumah Kentang: The Beginning

Film yang diproduksi oleh Hit Makers Studio ini memang menggaet Luna Maya eksklusif untuk film horor.

Ditemui di lokasi syuting film Rumah Kentang, di Pangalengan, Luna Maya tampak menggunakan pakaian ala tahun 80-an.

"Kelihatan kan dari pakaiannya nih ala tahun 80-an dan aku suka sama tema ini," ujarnya, Kamis (22/8/2019)

Ia mengungkapkan dirinya tertarik untuk bermain di rumah produksi yang sama untuk film bertema horor.

Bahkan Ia tak menampik jika saat ini Ia dikenal sebagai Queen of horror.

"Udah banyak yang bilang gitu, nggak apa-apalah. I hope it's a good things, at least queen. Mudah-mudahan menjadi hal yang positif dan filmnya tidak ada yang mengecewakan," ujarnya sambil tertawa.

Di film Rumah Kentang yang disutradarai oleh Rizal Mantovani, Luna Maya akan berpasangan dengan Christian Sugiono.

Luna Maya berperan sebagai Sofie, istri dari Christian Sugiono (Adrian).