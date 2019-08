Kabar Ceria, Hiroaki Kato dan Arina Mocca Resmi Menikah, Privat Party di Rumah Sang Kakak

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hiroaki Kato dan Arina Ephipania alias Arina Mocca akhirnya resmi menikah pada 21 Agustus 2019. Pernikahannya dilakukan secara privat di rumah kakak kandung Arina Mocca di Jakarta.

Hiroaki Kato adalah musikus asal Jepang yang sudah lama berkarier di Indonesia yang juga aktif sebagai host salah satu program TV populer dan Arina Mocca adalah vokalis dari salah satu band ternama di Indonesia, yaitu Mocca.

Pasangan ini sebelumnya sudah beberapa kali nyanyi bersama di beberapa acara musik, dan juga duet di lagu “Nada Sou Sou” yang ada di album Hiroaki Kato.

Untuk merayakan hari spesial ini keluarga Hiro datang dari Jepang. Hal ini pun membuat para fansnya cukup terkejut dengan kabar ini.

Hiro mengatakan sebelumnya Ia sudah mengenal Arina sejak 11 tahun lalu.

"Saya adalah penggemar rahasia Arina yang kini bisa menjad My only one. Mungkin inilah yang dinamakan ‘Changing Fate’. Siapa tahu suatu hari ada yang berminat mengangkatnya menjadi sebuah film maupun novel, silahkan hubungi kami," ujar Hiro pada rilis yang diterima Tribun Jabar, Kamis (22/8/2019).

Arina Mocca (40) vokalis band mocca (Tribun Jabar/ Putri Puspita)

Bersama Arina, Hiroaki Kato mengaku bisa menjadi diri yang sesungguhnya.

"Warm hug is always going to be the sweetest home. Saya yakin menjalani kehidupan bersama Arina akan selalu dipenuhi tawa dan rasa haru, tentunya dengan kebahagiaan yang tidak ada habisnya," ujarnya.

Rasa kebahagiaan yang serupa juga dirasakan Arina. Keduanya sempat terpisah oleh jarak dan waktu, namun bertemu kembali.

"Akhirnya kami menyadari tempat ternyaman di semesta ini adalah ketika bersama," ujarnya.

Personel band Mocca Arina Mocca (vokal), Riko Prayitno (gitar), Indra Massad (drum), dan Achmad Pratama (bas) (Istimewa)

Di acara pernikahan yang digelar secara tertutup ini, Arina dan Hiroaki tampak menggunakan batik mega mendung yang dikombinasikan dengan pakaian ala Jepang, yaitu Kimono.

Senyum merekah tanda bahagia terlihat dari raut wajah Arina dan Hiro di hari pernikahannya.

Untuk ke depannya, Hiro dan Arina akan membuat karya bersama, diawali dengan video klip Nada Sou Sou yang akan dirilis dalam beberapa bulan.