YouTuber PewDiePie Berpacaran 8 Tahun Akhirnya Menikah dengan Marzia Bisognin, Ucapkan Keberuntungan

TRIBUNJABAR.ID - Setelah berpacaran selama 8 tahun, PewDiePie dan Marzia Bisognin akhirnya menikah pada 19 Agustus 2019.

YouTuber asal asal Swedia dengan nama asli Felix Kjellberg ini mengumumkan berita baik tersebut lewat akun Twitter-nya.

"We are married!!! I'm the happiest I can be I'm so lucky to share my life with this amazing woman," tulis @pewdiepie di Twitter.

(Kami menikah! Aku yang paling bahagia, aku sangat beruntung bisa berbagi hidup dengan wanita luar biasa ini)

Dalam foto-foto yang dibagikan Pewdiepie, keduanya tampak berseri-sering dengan Marzia bersandar di pundak sang suami.

Di foto lain, terlihat Marzia memegang buket bunga di tangannya saat ia dan Pewdiepie berjalan di tengah-tengah tamu undangan yang hadir.

Marzia mengenakan gaun pengantin putih panjang, sementara Pewdiepie tampak rapi dengan setelan jas.

Marzia juga membagikan momen spesial itu di Instagram-nya.

"Kemarin, tanggal 19 Agustus - setelah tepat 8 tahun sejak kami bertemu - kami merayakan pernikahan kami dengan teman dan keluarga terdekat kami.

Itu adalah hari yang paling indah, yang akan aku hargai selamanya.