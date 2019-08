Puluhan Peserta Ikuti Make Up Wedding Competition, Dihadiri MUA Ternama Chenny Han dan Kuntadi

Sejumlah model make up yang dirias peserta QL Cosmetic Make Up Wedding Competition ditampilkan di Cihampelas Walk, Rabu (21/8/2019).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak 58 peserta Make Up Artist (MUA) dari Bandung mengikuti Make Up Wedding Competition yang digelar oleh QL Cosmetic, di Cihampelas Walk, Rabu (21/8/2019).

Para MUA ini tampak datang bersama dengan model yang menggunakan pakaian pengantin lengkap dengan hiasan rambut dan hijab ala pernikahan.

Make Up Competition ini bukanlah pertama kali diadakan oleh QL Cosmetic, Maketing and Promotion QL Cosmetic, Nuryadi Lubis mengatakan kompetisi ini diadakan di beberapa kota yaitu Yogyakarta, Pontianak, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Bandung, Tanggerang, Surabaya, dan Bali.

Nuryadi mengatakan jika di setiap kota, tema yang dipilih berbeda. Untuk di Bandung, tema wedding internasional karena Bandung dikenal sebagai trendsetter.

Oleh karena itu QL ingin melihat trend make up pernikahan seperti apa yang dipilih oleh MUA di Kota Kembang ini.

"Peserta yang ikut kompetisi tak hanya MUA yang sudah profesional saja. Tadi saya juga lihat ada yang masih baru, tujuan kompetisi ini bukan melihat riasan siapa yang paling bagus. QL Cosmetic ingin mengasah kemampuan para MUA di Bandung sekaligus memperkenalkan produk QL Cosmetic," ujar Nuryadi.

Di kompetisi ini, para MUA hanya diberi waktu satu jam saja untuk merias modelnya. Di waktu yang singkat ini, ternyata MUA berhasil menjawab tantangan tersebut.

Para model tampak begitu cantik dan glowing dengan riasan make up weddingnya. Beberapa MUA ada yang memilih warna pastel, dan ada juga yang memilih warna berani dan terang.

Penilaian peserta akan dilihat dari teknik make up 30%, keselarasan warna 30%, total look 30%, dan aksesoris yang digunakan," ujarnya.

Di kompetisi ini Nuryadi juga mengatakan tidak hanya dipilih 10 besar tetapi akan dipilih best eyebrow dan best lipstik dengan menggunakan produk QL yang tentunya tidak dikombinasikan dengan produk lain.

MUA ternama Chenny Han dan Kuntadi yang merupakan langganan selebritis Indonesia juga tampak hadir menjadi juri untuk menilai karya para peserta sesuai dengan kriteria.

"Fokus dan konsiten dengan apa yang dijalani adalah kunci utama kesuksesan. Walaupun hari ini tidak menang lomba jangan sampai menyerah," ujar Chenny Han.

Chenny juga menceritakan pengalamannya yang pernah tidak menang lomba make up namun Ia terus mencoba. Ia mengatakan perjuangan itu membutuhkan proses yang hasilnya tidaklah instan.

Pemenang QL Cosmetic Make Up Wedding Competition ini mendapatkan uang tunai senilai Rp 3.000.000 untuk juara 1, Rp 2.000.000 untuk juara 2, Rp 1.000.000 untuk juara 3, dan The Best eyebrow berhadiah Rp 500.000.