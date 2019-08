332 Keluarga di Sumedang Mundur dari Daftar Penerima PKH, Alasannya Bikin Bupati Berterimakasih

Jempol Untuk 332 Keluarga di Sumedang, Mundur dari Daftar Keluarga Penerima PKH, Alasannya Bikin Bupati Berterimakasih

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG – Penerima program keluarga harapan (PKH) di Sumedang banyak yang mengundurkan diri. Mereka mengundurkan diri dengan alasan kemanusiaan karena menilai masih banyak yang layak mendapatkan PKH.

Selain itu alasan ekonomi dan merasa sudah mampu dan masih muda juga menjadi alasan penerima PKH ini mengundurkan diri.

Bupati Dony Ahmad Munir menyebutkan sudah banyak warga penerima PKH yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan.

“Mereka membuat testimoni sebagai penerima PKH dan mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Saya apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada penerima PKH yang atas kesadaran sendiri mengundurkan diri karena merasa sudah tidak layak lagi menerima bantuan,” kata Bupati Dony.

Penerima PKH yang mengundurkan diri ada yang baru mendapat bantuan tahun 2018 dan pada tahun ini memilih mundur.

Ada juga baru dua atau tiga tahun karena merasa sudah mampu memilih mundur. Nmaun ada juga yang menjadi penerima PKH tahun 2008 lalu dan memilih mundur tahun ini.

Warga yang menerima PKH ini, mundur selaian merasa sudah tidak layak dan secara ekonomi sudah mampu banyak juga karena alasan masih muda.

“Saya menjadi penerima PKH sejak 2018, selama setahun bantuan PKH dipakai untuk anak sekolah. Saya mengundurkan diri dari penerima PKH tanpa ada paksaan, saya masih muda dan banyak penerima PKH yang lebih layak daripada saya,” kata Sri Wahyuni dari Karangheuleut, Desa Kaduwulung, Kecamatan Situraja dalam testimoninya.

Tahun ini Sumedang mendapat PKH untuk 59.461 keluarga penerima mamfaat. Sampai dengan Agustus ini sudah ada 332 keluarga yang mengundurkan diri.

Warga yang mundur dari PKH ini ada yang baru smenjadi peserta tahun 2018 namun ada juga yang dari tahun 2018 dan baru mundur tahun ini.

PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan miskin.

Bantuan setiap keluarga ini mulai Rp 550 ribu per keluarga per tahun sampai Rp 2,4 juta per keluarga setiap tahunnya. (deddi rustandi)