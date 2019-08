Sudah Tayang di Bioskop, Sinopsis dan Trailer Dora and The Lost City of Gold Berikut Faktanya

The New York Times

TRIBUNJABAR.ID - Simak sinopsis dan fakta menarik film Dora and The Lost City of Gold.

Film live-action Dora and The Lost City of Gold ini diadaptasi dari dari serial kartun Dora the Explorer milik Nickelodeon.

Dora and The Lost City of Gold mengikuti Dora, seorang gadis muda Latina, dan Boots monyetnya ketika mereka menangani berbagai teka-teki dan teka-teki dalam perjalanan mereka.

Dalam iterasi live-action Dora and The Lost City of Gold, Dora sekarang adalah seorang remaja sekolah menengah setelah menghabiskan seluruh masa kecilnya menjelajahi hutan bersama orang tuanya.

Namun, ketika ibu dan ayahnya hilang, Dora dan beberapa teman sekolahnya berangkat dan mencari mereka.

• Sinopsis Film Wedding Agreement, Ceritakan Pernikahan Akibat Perjodohan Orang Tua yang Dramatis

Fakta Menarik Dora and The Lost City of Gold

1. Isabela Moner, yang berperan sebagai Dora di film ini, sebelumnya pernah membintangi sebagai teman Dora, Kate di Dora and Friends: Into the City! (2014).

2. Beberapa minggu sebelum rilis film, sepatu merah baru diterapkan secara digital pada Si Kera Boots, setelah diketahui ia tidak mengenakan sepatu apapun.

3. Dora and The Lost City of Gold adalah film Nick Jr. pertama yang dirilis di bioskop.

4. Film Dora and The Lost City of Gold dibuat, sebagian besar berkat sebuah miniseri web College Humor dengan nama yang sama, dibintangi oleh Ariel Winter.