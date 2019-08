Dinner Barbeque Sepuasanya Sampai Merdeka di Prama Grand Preanger

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di HUT ke-74 RI, 17 Agustus 2019, Prama Grand Preanger menyajikan Dinner Barbeque All You Can Eat.

Tamu dapat menikmati dengan sajian aneka satay, daging beef, ayam, dan seafood yang akan disajikan secara Live Cooking.

Tamu hotel juga dapat menikmatinya dengan berbagai macam saus ala Chef Preanger.

Selain itu, ada juga buffet dengan citarasa International dan sudah termasuk salad serta dessert yang dapat dinikmati dari mulai pukul 18.00 sampai 21.00 WIB.

Barbeque night Prama Grand Preanger Bandung (istimewa)

Nikmati Sajian BBQ Night ini di Pool Terrace dengan melihat keindahan panorama kota Bandung dari Pool Plaza Prama Grand Preanger Hotel.

Ajak teman dan keluarga dan dapatkan promo 10 FREE 1 untuk Barbeque Night Independence Day ini.

Acara Dinner Barbeque akan lebih meriah karena akan ada penampilam dari Country Music Performance di malam minggu 17 Agustus nanti.

Untuk reservasi dapat melalui whatsaap +62 811-2209-209 atau telephone 022 4231631

PRAMA GRAND PREANGER BANDUNG

Prama Grand Preanger berdiri pada tahun 1929 dan saat ini telah memadukan keanggunan kolonial dengan fasilitas modern dan mewah hotel, setelah melalui proses revitalisasi di tahun 2013.