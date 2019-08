LINK Live Streaming, 4 Laga Liga Primer Inggris Seret Gol, Hanya Satu Gol Tercipta di Babak Pertama

TRIBUNJABAR.ID - Babak pertama empat laga di Liga Primer Inggris malam ini seret gol.

Tercatat hanya satu gol tercipta di empat pertandingan yang dihelat.

Gol tercipta di laga Watford vs Brighton & Hove Albion.

Adalah tim tamu yang berhasil mencetak gol.

Brighton memimpin berkat gol yang dicetak oleh bunuh diri pemain Watrford Abdoulaye Doucoure di menit 28.

Tiga laga lain, yakni laga Crystal Palace vs Everton, Burnley vs Southampton, dan Bournemouth vs Sheffield United berakhir imbang tanpa gol.

Empat laga Liga Primer Inggris tengah berlangsung malam ini, Sabtu (10/8/2019).

Laga-laga tersebut mempertemukan Crystal Palace vs Everton, Burnley vs Southampton, Watford vs Brighton, dan Bournemouth vs Sheffield United.

