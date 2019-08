Roy Kiyoshi dan Evelin Nada Anjani Pacaran? Pamer Postingan Foto Mesra Bedua di Dalam Mobil

TRIBUNJABAR.ID - Roy Kiyoshi dan mantan istri Aming, Evelin Nada Anjani, kompak mengunggah foto bersama di Instagram masing-masing.

Pada Rabu (7/8/2019), Roy Kiyoshi dan Evelin mengunggah foto berdua di Instagram.

Dalam foto tersebut, keduanya kompak mengenakan atasan hitam.

Tampak mereka berpegangan tangan dan berangkulan di dalam mobil.

Roy Kiyoshi dan Evelin Nada Anjani terlihat tersenyum semringah.

Tak hanya soal pakaian, Roy Kiyoshi dan Evelin juga kompak dalam menuliskan keterangan foto mereka.

"Finally we found each other (Akhirnya kami saling menemukan)," bunyi keterangan foto Roy Kiyoshi dan Evelin.

Unggahan keduanya pun mendapat banyak komentar dari selebriti lainnya, seperti Dinar Candy dan Yuniza Icha.

@dinarcandy: "Asiik teraktir karokean ya kalau jadian Waaaaak @roykiyoshi."

@naadyaalmiraa: "Cie kkaaak..."