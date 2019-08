Evelin Nada Anjani Kapok, Hubungan Bersama Aming Putus Nyambung, Kini Buka Hati untuk Roy Kiyoshi

TRIBUNJABAR.ID - Evelin Nada Anjani mantan istri Aming sekarang dikabarkan berpacaran dengan Roy Kiyoshi?

Wanita berdarah Jepang ini dulu begitu lekat dengan Aming.

Melalui unggahan di akun Instagram @evelinnadaanjani, Evelin Nada Anjani kompak dengan Roy Kyoshi pamer foto mesra berdua.

Begitupun Roy Kyoshi mengunggah foto serupa di akun Instragramnya, @roykiyoshi.

Dalam foto tersebut keduanya tampak kompak mengenakan pakaian berwarna sama.

Mereka juga berpegangan tangan dan Roy Kyoshi merangkul erat Evelin sembari tersenyum lebar.

Bahkan yang menjadi sorotan pada fotonya tersebut mereka bubuhkan keterangan kompak.

"Finally we found each other? #mylove #finally," tulis Evelin pada postingan foto tersebut.

Sampai saat ini belum ada konfirmasi dari keduanya mengenai kabar tersebut.

Melansir dari Kompas.com, saat dihubungi kamis siang, Evelin belum mau menjelaskan dengan gamblang kebenaran hubungannya dengan Roy Kyoshi.