Film Scary Stories to Tell in the Dark Tayang Agustus Ini, Sekelompok Remaja Bertaruh Melawan Teror

TRIBUNJABAR.ID - Pecinta film horror bersiap, film layar lebar Scary Stories to Tell In the Dark dijadwalkan tayang Agustus

Film Scary Stories to Tell In the Dark ini diangkat dari sebuah novel yang ditulis Guillermo del Toro.

Guillermo del Toro juga berkontribusi sebagai produser eksekutif dalam pembuatan film horror ini.

Dikutip dari Tribunstyle, sebagian besar Kisah film ini diambil dari antologi bukunya langsung.

Baik tampil sebagai cerita di buku atau di filmnya akan bemula dari masalah seekor laba-laba yang beterlur pada wajah seorang gadis.

Selanjutnya anak laki-laki yang memakan jari dan dibuntuti mayat hingga orang-orangan sawah yang mengancam nyawanya.

Dalam Film Scary Stories to Tell In the Dark itu diangkat karakter monster Jangly Man.

Guillermo del Toro mengatakan Jangly Man ini adalah gabungan dari beberapa ilustrasi Stephen Gammell dari buku-buku Scary Stories yang original.

"Kesulitan dengan film ini adalah untuk tidak melakukan monster mayat busuk normal yang telah Anda lihat jutaan kali."