Shandy Aulia Pamer Foto Lagi di Kolam Renang, Tubuhnya Bikin Iri Warganet

Shandy Aulia Pamer Foto Lagi di Kolam Renang, Warganet Ada yang Iri

TRIBUNJABAR.ID - Aktris Shandy Aulia tengah menikmati masa-masa sebagai ibu hamil.

Usia kandungan Shandy sendiri kini tengah memasuki 4 bulan usia kandungan.

Melalui unggahan dalam akun Instagram pribadinya, Shandy pun kerap membagikan tumbuh kembang janin yang dikandungnya itu.

Baru-baru ini melalui unggahan dalam akun Instagram pribadinya, Shandy kembali membagikan potretnya.

Kala itu, ia tengah berada di pinggir kolam renang.

Shandy sendiri nampak sangat cantik mengenakan bikini berwarna putih.

Senyum bahagia jelas tergambar dari rona wajahnya pada potret tersebut.

"Life is always a rich and steady time when you are waiting for something to happen or to hatch."

(Hidup selalu merupakan waktu yang kaya dan mantap ketika Anda menunggu sesuatu terjadi atau menetas) tulis @shandyaulia seperti Grid.ID kutip pada Senin (5/8/2019).