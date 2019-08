LIVE STREAMING SCTV Indonesia VS Filipina, Piala AFF U-18

Setelah timnas U-15 Indonesia yang tengah mengikuti Piala AFF U-15 2019, kini giliran timnas U-18 Indonesia yang akan bertanding di Piala AFF U-18 2019.



Piala AFF U-18 2019 akan dihelat di Vietnam mulai 6-19 Agustus 2019.



Timnas U-18 Indonesia tergabung dalam Grup A bersama Myanmar, Laos, Timor Leste, Filipina, dan Brunei Darussalam.



Sedangkan Grup B diisi oleh Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Australia.



Timnas U-18 Indonesia sendiri telah berada di Vietnam dan sudah melakukan latihan perdana.



Timnas U-18 Indonesia tiba di Vietnam pada Sabtu (3/8/2019) pukul 17.05 waktu setempat.



Tim besutan Fakhri Husaini itu menggelar sesi latihan perdana di lapangan latihan klub Becamex Binh Duong FC, Minggu (4/8/2019).



Pelatih Fakhri Husaini pun memberikan penjelasan terkait latihan perdana timnas U-18 Indonesia di Vietnam.



"Latihan pertama kami di Vietnam lebih kepada pemulihan fisik pemain setelah kemarin tiba disini," ujar Fakhri Husaini, dikutip BolaSport.com dari laman resmi PSSI.



"Setibanya disini hari sudah malam dan pemain saya berikan waktu untuk istirahat di hotel. Setelah makan malam, mereka langsung menuju kamarnya masing-masing," ujarnya.



Ia pun mengatakan bahwa kondisi pemainnya dalam keadaan baik.



"Alhamdulillah, kondisi pemain dalam keadaan baik. Kami Kami fokus kepada latihan untuk mempertajam kemampuan transisi positif dan negatif serta set piece satu dua sentuhan lalu shooting," ujar Fakhri.



Fakhri pun menegaskan bahwa agar para pemainnya memberikan yang terbaik dalam Piala AFF U-18 2019.



"Saya katakan kepada pemain, disini ada 12 negara lain yang ingin merebut piala itu. Dahulu piala ini sempat dibawa pulang Indonesia, era Evan Dimas, dkk," kata Fahkri.



"Lalu kemudian piala itu direbut oleh Malaysia. Kini saatnya kita rebut kembali. Pantang bagi kami menerima piala tersebut tanpa melalui perjuangan di atas lapangan," ujarnya.



Lawan pertama timnas U-18 Indonesia ialah Filipina.



Timnas U-18 Indonesia akan melawan Filipina di Di An Football Field, Di An, Vietnam, Selasa (6/8/2019).



Laga tersebut akan disiarkan langsung di SCTV mulai pukul 15.00 WIB



Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-18 di Piala AFF U-18 2019



6 Agustus 2019

Timnas Indonesia U-18 Vs Filipina

Live SCTV Pukul 15.30 WIB



8 Agustus 2019

Timnas Indonesia U-18 Vs Timor Leste

Live SCTV Pukul 18.30 WIB



10 Agustus 2019

Brunei Darussalam Vs Timnas Indonesia U-18

Live SCTV Pukul 18.30 WIB



12 Agustus 2019

Timnas Indonesia U-18 Vs Laos

Live SCTV Pukul 15.30 WIB



14 Agustus 2019

Myanmar Vs Timnas Indonesia U-18

Live SCTV Pukul 15.30 WIB.

