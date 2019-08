Lirik 'Speechless' dari film Aladdin yang Dinyanyikan Princess Jasmine, Lengkap dengan Terjemahan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Film Aladdin yang mulai diputar serentak di Indonesia pada 22 Mei 2019 lalu menuai berbagai reaksi.

Banyak yang takjub dan terhibur dengan film ini.

Ada yang baru dari Aladdin versi live action kali ini tentunya.

Kemunculan lagu baru yang dinyanyikan Princess Jasmine menjadi salah satu keunggulan dalam film ini.

Lagu yang dinyanyikan oleh pemeran Princess Jasmine, Naomi Scott, ini menceritakan perjuangan untuk tetap didengar.

Meskipun keadaan sekitar berusaha membungkam, tapi 'aku' tetap berusaha untuk bangkit dan tak mau tinggal diam.

Pada 27 Mei 2019 pun lagu ini masuk jajaran trending di YouTube Indonesia di urutan ke-34.

Berikut lirik dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia:

Here comes a wave meant to wash me away

A tide that is taking me under

Swallowing sand, left with nothing to say

My voice drowned out in the thunder