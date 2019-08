Hotel Santika Cirebon Hadirkan Paket Makan Siang Business Lunch

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Hotel Santika Cirebon menghadirkan paket makan siang spesial.

Program bertajuk Business Lunch itu menghadirkan beragam menu makaman istimewa.

Public Relation Hotel Santika Cirebon, Chiko Handoyo, mengatakan, promo Busniness Lunch berlangsung setiap Senin - Jumat pukul 12.00 WIB - 15.00 WIB.

"Business Lunch merupakan promo baru yang diluncurkan pada bulan ini," ujar Chiko Handoyo saat ditemui di Hotel Santika Cirebon, Jl Wahidin, Kota Cirebon, Selasa (7/8/2019).

Ia mengatakan, paket makan siang itu dihadirkan dalam konsep all you can eat di Restoran Tamansari.

Pengunjung bisa menikmati semua hidangan yang tersedia sepuasnya dan cukup membayar Rp 65 ribu perorang.

Makanan yang disediakan pun terbilang lengkap, dari mulai hidangan pembuka hingga penutup.

"Pengunjung bisa menikmati appetizer, soup, main course, hingga dessert," kata Chiko Handoyo.

Suasana Restoran Tamansari sendiri tampak terasa tenang dan asri.

Karenanya, sangat cocok untuk dijadikan tempat santap siang bersama teman maupun keluarga.

