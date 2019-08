Jelang Barito Putera vs Persib Bandung, Ini Rekor Pertemuan Kedua Klub, Siapa Unggul?

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung memiliki catatan cukup impresif kala bertemu Barito Putera selama 10 pertandingan terakhir di Liga Indonesia.

Tim berjuluk Maung Bandung ini mampu mengemas lima kemenangan dari 10 pertemuan terakhir.

Sementara Barito Putera, hanya mampu menang satu kali sepanjang sejarah pertemuan keduanya.

Sementara lima pertandingan sisanya berakhir dengan hasil imbang.

Persib pun dominan dalam urusan menciptakan skor ke gawang Barito Putera.

18 gol sukses dilesakan para pemain Persib dan hanya mampu dibalas 12 gol oleh Barito Putera.

Maung Bandung pun pernah sukses mengalahkan Barito Putera di kandangnya sendiri dengan skor 2-0.

Pada laga yang dimainkan di Stadion Demang Lehman, (9/3/2014), dua gol Persib diciptakan oleh Djibril Coulibaly.

Barito Putera sendiri terakhir menang atas Persib pada tahun 2017. Kala itu, Persib tumbang dari Barito Putera lewat gol tunggal Matias Jesus Cordoba.

Berikut rekor pertemuan Barito Putera vs Persib Bandung:

(08/12/18) Persib vs Barito 3-3

(22/01/18) Barito vs Persib 2-2

(09/10/17) Persib vs Barito 0-0

(18/06/17) Barito vs Persib 1-0

(04/12/16) Barito vs Persib 1-1

(13/08/16) Persib vs Barito 2-0

(10/06/14) Persib vs Barito 3-1

(09/03/14) Barito vs Persib 0-2

(26/01/14) Barito vs Persib 2-2

(03/04/13) Persib vs Barito 3-2