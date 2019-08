Curahan Hati Putri Agung Hercules, Perasaannya Tak Bisa Digambarkan: Saking Sedihnya Sampai Bingung

TRIBUNJABAR.ID - Kesedihan tentu saja dirasakan oleh keluarga dan sahabat Agung Hercules.

Begitu pula dengan dua putri Agung Hercules Feby Gaswara dan Mia Aulia Gaswara.

Feby dan Mia, dua putri Agung Hercules sempat mengeluarkan curahan hati atau curhat soal ayahnya.

Keduanya curhat dalam video di kanal Youtube Agung Hercules TV dan diunggah saat artis pemilik 'goyang barbel' masih sakit, Selasa (30/7/2019).

Kini, Agung Hercules sudah tiada, dunia hiburan tanah air tentu saja berduka.

Pelantun lagu 'Astuti' itu mengembuskan nafas terakhirnya di RS Dharmais, Kamis (1/7/2019).

Putri tertua Agung Hercules, Mia Aulia Gaswara mengatakan, ia merasa benar-benar kehilangan sosok ayahnya saat ayahnya tersebut sakit.

"Meskipun ayah bukan orang tua biologis, tapi kayak we known him for entire our life," ujarnya, dikutip TribunJabar.id, Jumat (2/8/2019).

Hal berbeda dirasakan Mia saat ayahnya sehat dan ketika ayahnya sakit di rumah.