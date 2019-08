VIDEO Tunjukan Solidaritas, Musisi Jalanan di Purwakarta Ngamen untuk Donasi ke Yatim Piatu

Kepedulian terhadap anak yatim piatu dan dhuafa membuat sejumlah anak muda tergerak menggalang dana untuk kaum yang membutuhkan di Purwakarta.

Puluhan orang yang tergabung dalam Komunitas Pemuja (Pemuda Musisi Jalanan), IEA, Komunitas Gober, Komunitas Trotoar, dan lainnya bergerak menggalang dana untuk meringankan beban warga yang membutuhkan.

Dari pengamatan Tribun Jabar, penggalangan dana ini dilakukan dengan cara mengamen yang berlangsung di dekat sebuah billboard di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Purwakarta.

• Pasukan Mengerikan Bangkit lagi, Perkenalkan Koopssus, Gabungan TNI AD, AL & AU Siap Tumpas Teroris

Dua pria tampak memainkan gitar dan penyanyi membawakan lagu silih berganti.

Satu di antaranya lagu Slank berjudul "I Miss You But I Hate You".

Beberapa orang pun tampak asik berjoget mengikuti irama musik. Bahkan beberapa pengemudi mengacungkan jempol dan memberikan uang tunai di kardus.

musisi Jalanan Purwakarta mengamen untuk kaum membutuhkan di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Purwakarta, Rabu (31/7/2019) siang. (Tribun Jabar/Ery Chandra)

Koordinator penggalangan dana, Arni Lestari, mengatakan bahwa kegiatan penggalangan dana tersebut ditujukan menyantuni anak yatim piatu dan yang membutuhkan.

"Nanti setelah dana terkumpul, kami serahkan pada anak-anak yatim piatu dan yang membutuhkan. Pembagiannya langsung di sini. Walaupun sedikit, semoga bisa terbantu dengan penggalangan dana ini," ujar Arni, di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Purwakarta, Rabu (31/7/2019) siang.

Arni mengatakan bahwa mereka mengamen dari pagi hingga petang.

Lantas, esok hari masih dilanjutkan. Bersama rekan-rekannya, mereka memilih lokasi tersebut karena strategis dan ramai dilalui oleh pengemudi kendaraan.

"Sementara dana terkumpul Rp. 700-an ribu. Bahkan ada dari Youtuber juga menyumbangkan. Sedangkan lainnya mayoritas pengendara lewat yang memberikan," katanya.

• Kapal Roro KMP Sembilang Meledak di Karimun, 3 Orang Tewas

• Kolecer Taman Air Sri Baduga Purwakarta Digembok, Penjaga Sedang Sakit, Ini Kata Pemkab Purwakarta

Video dan artikel lainnya klik link berikut: https://www.youtube.com/watch?v=oy1HFtk50ks&feature=youtu.be

Penulis: Ery Chandra

Editor: Theofilus Richard

Video Production: Wahyudi Utomo