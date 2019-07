VIDEO-Lirik Lagu dan Chord Gitar Fix You Coldplay

LAGU ini terinspirasi dari kematian tragis ayah aktris Gwyneth Paltrow (mantan isteri Chris Martin).

Jadi, dalam lagu terlihat jelas bahwa Chris, sepertinya memosisikan diri sebagai seseorang yang menasehati Gwyneth yang sedang bersedih karena kematian ayahnya.

Lagu Magic milik Coldplay terpilih sebagai lagu terfavorit di Radio 1 BBC selama 2014 (BBC)

FIX YOU merupakan lagu yang seolah berbicara tentang petuah-petuah untuk menghibur diri kita yang sedang bersedih karena suatu hal.

Lagu ini dengan jelas berbicara tentang hidup yang tak pernah abadi, ada kehilangan di dalamnya, yang membuat hidup kita menjadi sedih dan terpuruk.

Sehingga untuk menyikapi berbagai masalah tersebut, kita diminta oleh lagu ini untuk menerima keadaan yang ada, untuk iklas, dan bersabar.

Berikut lirik lagu dan chord gitar fix you dari Coldplay

[Intro]

C Em Am7 G x2

[Verse 1]

C Em Am7 G

When you try your best but you don't succeed,

C Em Am7 G

When you get what you want, but not what you need,

C Em Am7 G

When you feel so tired, but you can't sleep,

C Em Am7 G

Stuck in reverse.

[Verse 2]

C Em Am7 G

And the tears come streaming down your face,

C Em Am7 G

When you lose something you can't replace,

C Em Am7 G

When you love someone but it goes to waste,

C Em Am7 G F

Could it be worse?



[Chorus]

F C G F

Lights will guide you home,

F C G F

And ignite your bones,

F C G

And I will try to fix you,