Persib Bandung Alami Teror Jelang Lawan Arema FC, Apa Saja?

TRIBUNJABAR.ID, MALANG - Persib Bandung mengalami teror jelang lawan Arema FC di lanjutan Liga 1 2019 di Stadion Kanjuruhan, Selasa (30/7/2019) malam nanti.

Apa saja kejadian tak mengenakkan yang dialami Persib Bandung?

Kembang api saat dini hari

Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts mengunggah video sekumpulan pemuda menyalakan kembang api di depan hotel yang menjadi tempat penginapan tim Maung Bandung.

Maung Bandung datang ke Malang untuk melakoni pertandingan Arema FC vs Persib Bandung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Selasa (30/7/2019) malam.

Dalam video itu terlihat sekelompok pemuda itu menyalakan kembang api di depan hotel pada pukul 02.50 WIB.

Dalam postingannya, Robert menulis :

“02.50 WIB in Malang. No police. Lets all enjoy the Football. Football is to enjoy,” ujar Robert.

Saat menjalani official training, Persib juga mengalami tindakan serupa.

Sekelompok orang berkumpul di Stadion Kanjuruhan, dan menyalakan kembang api.

Media Officer Persib Bandung, M Jatnika Sadilli menyadari rivalitas kedua tim cukup tinggi.