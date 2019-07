Mantan Pemain Chelsea Minta Persib Kuat Lagi Setelah Dibantai Arema FC

TRIBUNJABAR.ID - Mantan pemain Chelsea dan Real Madrid, Michael Essien, ternyata masih peduli dengan Persib Bandung. Padahal, dia sempat disia-siakan menjelang Liga 1 2018.

Setelah Persib kalah di kandang Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Selasa (30/7) malam, Essien memberikan dukungan.

Bermain pada laga tunda pekan keempat Liga 1 2019, Persib kebobolan lima gol. Ini menjadi jumlah terbanyak dari 11 laga yang sudah dijalani. Sebelumnya, Persib juga kalah besar ketika tandang ke markas Persebaya Surabaya. Maung Bandung kalah 0-4 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Kepedulian ditunjukkan Essien di kolom komentar unggahan Instagram resmi Persib beberapa saat setelah laga. Dia menulis, "Come back stronger. Better luck next time".

Essien berharap Maung Bandung kembali kuat dan memperoleh keberuntungan lebih baik pada pertandingan selanjutnya.

Kekalahan di kandang Singo Edan menjadi yang keempat dialami skuat asuhan Robert Alberts hingga pertandingan ke-11. Sebelumnya, Persib kalah saat menjamu Bhayangkara FC. Kemudian dilanjutkan ketika tandang ke kandang Persebaya. Dan, Bali United menggebuk Maung Bandung sebelum Persib tandang ke markas Arema FC.

Menghadapi Arema FC, gawang Persib yang dikawal M Aqil Savik sudah bobol dua kali ketika pertandingan baru berusia lima menit.

Dendi Santoso yang pertama kali mencetak gol. Dia menyundul bola umpan Sylvano Comvalius di menit empat. Giliran Makan Konate, mantan bintang Persib, yang mencetak gol di menit kelima.

Arema FC unggul 3-0 menjelang jeda. Arthur de Rocha mencetak gol di menit 40.

Di babak kedua, Rifaldi Bawuo membuat brace. Pemain yang masuk lapangan di menit 55 itu mencetak gol pada menit 68 dan 90.