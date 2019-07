Kejadian Tak Menyenangkan Dialami Persib, Hotel Didatangi Sekelompok Orang, "No Police" Kata Robert

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung mengalami kejadian tak menyenangkan menjelang laga melawan Arema FC nanti malam di Stadion Kanjuruhan.

Selasa (30/7/2019) dini hari, hotel tempat pemain Persib Bandung menginap didatangi sejumlah orang.

Mereka kemudian bernyanyi-nyanyi dan menyalakan kembang api.

Pelatih Persib Bandung Robert Alberts mengunggah kejadian itu.

Video tersebut ia bagikan di Instagram.

"02.50 in Malang

No police," tulis Robert Alberts.

"Let's all enjoy the football

football is to enjoy," tulisnya lagi.

Belum ada keterangan resmi dari pihak Persib Bandung mengenai kejadian ini.

Kejadian tak menyenangkan ini merupakan kejadian kedua.

Saat tiba di Malang, dikabarkan juga bus yang ditumpangi pemain Persib Bandung mengalami mogok.