Industri Kreatif Kian Berkembang, Komunitas Ini Tingkatkan Kreativitas di Bidang Mural

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Industri kreatif terus berkembang pesat, hadirnya kafe dengan gaya instagramable yang diperindah dengan tampilan mural menjadi hal baru.

Saat ini tampilan dinding kafe dengan mural memilki nilai dan daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Tak heran seniman mural mulai muncul ke permukaan, kreativitas yang mereka miliki kini bisa disalurkan dengan cara yang positif.

Jika sebelumnya menggambar mural dianggap sebagai vandalisme dan merusak keindahan kota, Komunitas Benua Niaga dan Angkasa Pura II mengadakan lomba mural untuk memberikan fasilitas untuk anak muda berkarya.

Ketua Pantia Komunitas Benua Niaga Angkasa pura II, Muhammad Fadli mengatakan, perlombaan ini diadakan dalam program kemitraan bina lingkungan untuk meningkatkan sumber daya manusia.

"Banyaknya vandalisme dari pelajar membuat kami memberikan fasilitas dengan berkarya di media yang telah disediakan. Melalui mural bisa memberikan peluang usaha yang besar," ujar Fadli saat ditemui di Bandung Creative Hub, Jalan Laswi, Kota Bandung, Minggu (28/7/2019).

Asisten Manager Community Development Angkasa Pura II, Haryo mengatakan kegiatan mural ini baru pertama kali diadakan dengan tujuan peserta dari daerah Andir dan Cicendo.

"Ternyata minat masyarakat yang ikut cukup banyak bahkan ada yang datang dari Cianjur dan Sukabumi. Rencananya insya allah karya pemenang akan dipublish di bandara," ujar Haryo.

Muralis profesional, Rezha Ryanodo mengatakan dalam satu tim perlombaan akan diikuti oleh maksimal empat orang muralis. Mereka akan menggambar di media papan gipsum.

Tema yang diangkat adalah 'Jaya di Udara, Indonesia Bersatu'. Dari tema ini peserta harus membuat sketsa secara dadakan.

"Tujuannya dari kreativitas ini mereka bisa berpikir out of the box. Melalui kegiatan ini saya ingin membuka kesempatan kepada generasi muda untuk menyalurkan hobi mural dengan cara yang positif," ujar muralis yang memiliki ciri khas menggambar realis ini.

Dari perlombaan ini Rezha mengatakan penilaian akan dilihat dari teknis, komposisi, warna, bentuk, dan pesannya bisa sampai.

