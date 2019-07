Dua Bule Asal Ceko Coba Meditasi di Gunung Padang Cianjur, Tak Terduga Mereka Merasakan Hal Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Dua bule asal Republik Ceko belajar meditasi ketenangan di Cagar Budaya Nasional Gunung Padang.

Dua bule tersebut mengaku sengaja mendatangi Gunung Padang di Cianjur setelah mengetahui keberadaan peninggalan zaman megalitikum tersebut dari teman dan internet.

Keduanya langsung dipandu oleh juru pelihara Gunung Padang, Nanang.

Dua turis asing yang datang menjelang sore hari ini sangat mengagumi keberadaan cagar budaya Gunung Padang.

Kepada Nanang keduanya menyebut sangat terkesan dengan adanya cagar budaya tersebut.

Gunung Padang di Kampung Gunung Padang, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Cianjur, Senin (10/6/2019). (Tribun Jabar/Ferri Amiril Mukminin)

"Keduanya berkata Gunung Padang merupakan tempat yang indah, sangat nyaman dan sejuk bikin susana tenang dan damai," ujar Nanang, Selasa (30/7/2019), mengutip pembicaraan dua bule tersebut.

Dengan bangga, Nanang menceritakan sejarah dan keberadaan Gunung Padang yang hingga saat ini banyak dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri.

"Saya fokus mengajarkan beberapa meditasi yang biasa dilakukan beberapa pengunjung lainnya," kata Nanang.

Nanang mengatakan, dua bule asal Ceko juga ternyata merasakan energi di Gunung Padang.

Situs Megalitik Gunung Padang, Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur (Deni Denaswara)

"Mereka berkata jika Gunung Padang ini memiliki enegi yang sangat kuat," kata Nanang.

Nanang mengatakan, meditasi sangat baik untuk memokuskan pikiran dan ketenangan, terutama untuk kejiwaan.

"This site or temple has big energi and very strong, beautiful and amazing," ujar bule yang dikutip Nanang.

Nanang berharap dua bule tersebut membawa oleh-oleh cerita untuk disampaikan kepada teman mereka di negara Ceko agar Gunung Padang semakin terkenal di dunia.

• Endang S Taurina dan Ratih Purwasih Semarakkan Tepung Lawung Semalam di Cianjur

• Longsor Tak Ganggu Pendakian Gunung Padang Gianjur, 1.200 Wisatawan Datang Tiap Hari