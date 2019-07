Menuju Soundrenaline 2019, Sejumlah Musikus Sambangi Bandung, Band Asal Sukabumi akan Tampil di Bali

Music Curator Soundrenaline 2019, Widi Puradiredja, Promotor Road To Soundrenaline, Ardi Sachi, band Dialog Senja saat jumpa pers

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kabar gembira bagi Anda yang kerap datang ke festival besar untuk bersenang-senang menikmati alunan musik, seni, dan makanan karena festival musik terbesar di Asia Tenggara, Soundrenaline 2019 akan segera hadir pada 7-8 September 2019.

Menyambut festival besar ini sebuah roadshow musik bertajuk Road to Soundrenaline 2019 dipersembahkan untuk insan kreatif demi menghadirkan timeless festival experience di 19 Kota di Indonesia.

Road to Soundrenaline 2019 yang berjalan pada 13 Juli hingga 25 Agustus 2019 ini kini singgah di Bandung yang menjadi kota ke-8 dari rangkaian Road to Soundrenaline.

Selama dua hari, Road to Soundrenaline di Bandung membawa beberapa musisi dari berbagai daerah seperti Maliq & D' Essentials, Rendy Pandugo, Miami Horor, Elephant Kind, Rubah Di Selatan, Mustache and Beard, dan Prontaxan hadir mewarnai Trans Convention Center.

Promotor Road To Soundrenaline 2019, Ardi Sachi mengatakan gelaran acara ini menjadi sebuah pintu bagi setiap insan kreatif yang hadir untuk merasakan timeless festival experience sebelum berangkat ke Garuda Wisnu Kencana Bali.

• dr S Wijaya Orangnya Ramah, Sering Menyapa dan Memberikan Panduan Kesehatan

"Festival ini sudah memasuki tahun ke-17 dan selalu sukses digelar. Awalnya banyak orang yang datang karena penasaran siapa saja line up daftar musisi yang akan tampil, tapi semakin berkembang pengunjung yang datang justru tak hanya untuk menikmati musik saja. Di acara ini penonton bisa bertemu musisi, seniman, dan berbagai kuliner seru," ujar Ardi saat jumpa pers di Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto No 289, Minggu (28/7/2019).

Ardi mengatakan tiket dari Soundrenaline saat ini terjual dengan cepat bahkan lebih dari ekspektasinya, yaitu terjual 50% padahal acara akan berlangsung masih satu bulan lagi.

"Festival Soundrenaline ini sudah menjadi perayaan bagi orang-orang yang memiliki satu frekuensi, nongkrong dan hang out," ujarnya.

Music Curator Soundrenaline 2019, Widi Puradiredja mengatakan sejalan dengan tema dan semangat yang diusung yaitu The Spirit of All Time mengatakan ingin selalu konsisten menghadirkan berbagai inspirasi dari para musisi dan kreator progresif dengan karya-karya mereka.

Timeless festival experience yang hanya ada di Soundrenaline akan diwujudkan melalui berbagai elemen musik mulai dari populer, nostlagic, hingga rock and roll.

• Kondisi Stadion Watubelah Cirebon yang Pembangunannya Terbengkalai, Rumput Sintetis Tertutup Ilalang

"Faktor utama dari band yang telah dikurasi ini adalah mereka punya live performance yang kuat. Mereka yang dipilih adalah band baru yang punya banyak potensi punya karier yang timeless," ujarnya.

Salah satu band yang akan tampil di Road to Soundrenaline adalah Dialog Senja. Band asal Sukabumi ini tidak menyangka dan senang bisa ikut terlibat di Soundrenaline.

"Dialog Senja berasal dari daerah Sukabumi, ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan karena goalsnya musisi lain," ujar Widi.