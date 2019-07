bank bjb Raih Penghargaan Indonesia Best Public Companies 2019

TRIBUNJABAR.ID - Berbagai prestasi terus dicatatkan oleh bank bjb. Memasuki Semester II tahun 2019, bank bjb berhasil meraih penghargaan Indonesia Best Public Companies 2019 dalam acara Wealth Added Creator Award 2019.

Event yang dihelat Majalah SWA serta Stern Stewart & Co dan didukung Swanetwork merupakan yang ke-16 kalinya diselenggarakan.

Penghargaan yang diraih kali ini mengulangi prestasi gemilang bank bjb yang dicatatkan dalam ajang serupa pada tahun lalu.

bank bjb didapuk sebagai salah satu pemenang kategori Indonesia The Best Public Companies based on WAI (overall) 2019 dan Indonesia The Best Public Companies based on WAI 2019 Kategori Industri Bank.

Dua penghargaan prestisius ini diterima oleh Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi bertempat di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (25/7/2019).

"Penghargaan sebagai perusahaan terbaik ini merupakan bukti nyata apresiasi publik terhadap kinerja bank bjb luar biasa yang ditunjukkan bank bjb selama ini. Penghargaan ini akan menjadi pelecut semangat bagi kami untuk terus bergerak ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang," kata Yuddy.

bank bjb Meraih Penghargaan (istimewa)

Awarding Ceremony ini diperuntukkan bagi perusahaan yang masuk dalam Top 26 Wealth Added Index (WAI) 2019 dari 100 perusahaan yang masuk dalam SWA 100 dengan kinerja WAI positif.

WAI sendiri merupakan sebuah metode perhitungan yang dikembangkan oleh perusahaan konsultasi skala global Stern Stewart & Co.

Pemeringkatan 100 perusahaan publik terbaik tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu memilih 100 perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar.

Setelah itu, kinerja perusahaan dihitung dengan menggunakan metode WAI dari tahun 2006 hingga 2019. Stern Stewart & Co menghitung sejumlah instrumen data sebagai alat ukur perusahaan terbaik, antara lain harga saham, kapitalisasi pasar dan cost of equity yang dihitung dengan metode lembaga konsultasi tersebut.

WAI adalah sebuah metriks yang digunakan untuk mengukur kekayaan yang diciptakan oleh perusahaan untuk pemegang sahamnya. Kekayaan ini bisa diperoleh jika return yang dihasilkan perusahaan melebihi cost of equity-nya.

Saat ini bank dengan kode emiten BJBR ini tercatat sebagai 15 bank terbesar di Indonesia. BJBR merupakan salah satu emiten yang bergerak di industri jasa keuangan khususnya perbankan.

Sejak melantai di IDX pada tanggal 2010 silam, saham BJBR terus mengalami kenaikan dan masuk ke dalam saham indeks LQ45. Dimana LQ 45 merupakan salah satu indeks di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana indeks tersebut diperoleh dari perhitungan 45 emiten dengan seleksi kriteria seperti penilaian atas likuiditas serta dengan mempertimbangkan kapitalisasi dari pasar. Hal ini menunjukan cemerlangnya kinerja bank bjb dari waktu ke waktu.

• bank bjb Siap Hadapi Era Perbankan Digital