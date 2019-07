Berkenalan dengan Svmmerdose, Band Pendatang Baru Digawangi Iqbaal Ramadhan Bergenre Milenial

TRIBUNJABAR.ID - Anda penggemar Iqbaal Ramadhan atau Dilan? Pasti sudah mengenal grup band bentukannya yang saat ini lagi tenar di kalangan milinial.

Yup, ini dia Svmmerdose, band pendatang baru ini merupakan band muda yang digawangi Iqbaal Ramadhan, dan dua temannya Rinrin dan Agy.

Iqbaal Ramadhan sebagai Bassist, Rinrin Voklalis, dan Agy Gitaris.

Svmmerdose dibentuk pada akhir 2017 lalu dengan mengeluarkan single pertamanya berjudul 'Independent'.

Musik Svmmerdose sudah dapat dinikmati di Youtube dan beberapa platform musik lainnya.

Kehadirannya sukses menarik penikmat musik tanah air.

Pada 18 April tahun 2018 Svmmerdose merilis single kedua berjudul 'Got it All'.

Kendati baru menginjakkan kaki di blantika musik Indonesia, pada 2018 lalu, Svmmerdose ditunjuk sebagai grup band pembuka konser Charlie Puth di ICE BSD City, Tangerang, pada 16 November 2018 lalu.

Tak berselang lama setelah sukses dikenal dan mendapatkan penggemar, mereka kembali merilis lagu berikutnya berjudul Crush pada 30 November 2018.

Tak hanya itu, Iqbaal dan teman-temannya bahkan bertengger di panggung musik LaLaLa Festival 2019 pada 23 Feberuari 2019 lalu.