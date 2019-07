Setiap Hari Ada Sekitar 150 Penerbangan Pesawat Latih di Bandara Penggung Cirebon

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Sejumlah pesawat latih lepas landas dari Bandara Cakrabhuana, Penggung, Kota Cirebon.

Kepala Cabang Airnav Cirebon, Krisma Ikma Sukmawan, mengatakan, setiap harinya ada 150-an penerbangan.

Menurut dia, latihan yang dilakukan dari mulai take off, landing, hingga touch and go.

"Ada beberapa sekolah penerbangan yang berbasis di bandara ini," ujar Krisma Ikma saat ditemui di Bandara Cakrabhuana, Penggung, Kota Cirebon, Selasa (23/7/2019).

Ia mengatakan, jumlah pesawat latih di bandara itu kira-kira mencapai 35-an unit.

Setiap harinya pesawat-pesawat tersebut dioperasikan untuk latihan bagi siswa sekolah penerbangan.

Termasuk pesawat Cessna 172 yang jatuh di Sungai Rambatan Cimanuk, Blok Kijang Satu, Desa Lamaran Tarung, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, pada Senin (22/7/2019) sore.

"Pesawat yang jatuh itu lepas landas dari bandara ini juga," kata Krisma Ikma Sukmawan.

Pesawat dengan Call Sign/Registrasi: PK-WGU itu milik sekolah penerbangan Angkasa Aviation Academy.

Pesawat yang dinaiki dua siswa bernama Arthur Arfa dan M Salman Al Farizi tersebut jatuh kira-kira pukul 14.50 WIB.

Arthur Arfa berhasil diselamatkan, sementara M Salman Al Farizi terseret arus sungai kemudian ditemukan meninggal dunia.

