Bandara Penggung Cirebon Dijadikan Homebase Sekolah Penerbangan Sejak 2009

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Bandara Cakrabhuana, Penggung, Kota Cirebon, dijadikan homebase bagi beberapa sekolah penerbangan.

Kepala Cabang Airnav Cirebon, Krisma Ikma Sukmawan, mengatakan, saat ini ada lima sekolah penerbangan di bandara itu.

Di antaranya, Alfa Flyng School, Wira Angkasa Aviation TC, Global Flyng School, Angkasa Aviation Academy, dan Proflight Pilot School.

"Dari 2009 bandara ini sudah dijadikan homebase bagi sekolah penerbanhan," kata Krisma Ikma Sukmawan saat ditemui di Bandara Cakrabhuana, Penggung, Kota Cirebon, Selasa (23/7/2019).

Ia mengatakan, setiap harinya ada 150-an penerbangan pesawat latih sekolah penerbangan itu.

Latihan yang dilakukan dari mulai take off, landing, hingga touch and go.

Sementara jumlah pesawat latih yang terdapat di bandara itu kira-kira 35-an unit.

"Termasuk pesawat yang jatuh di Indramayu kemarin itu lepas landasnya dari bandara ini," ujar Krisma Ikma Sukmawan.

Namun, pihaknya memastikan lokasi tersebut merupakan training area dari sekolah penerbangan di Bandara Cakrabhuana.

Selain itu, training area juga terdapat di wilayah Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon.

