HEBOH Ada Undangan Makan Sate Bareng di Gedung Sate via Medsos, Pemprov Jabar Tanggapi Begini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Media sosial Facebook kembali dihebohkan dengan undangan terbuka acara nyelenyeh, kali ini undangan bagi warganet untuk menyerbu Gedung Sate di Kota Bandung dan makan sate bersama di Kantor Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut.

Undangan acara tersebut menarik perhatian sekitar tiga ribu pengguna Facebook, 871 orang menyatakan akan hadir, dan telah dishare 710 kali pada Sabtu (20/7) pukul 19.45. Dalam undangan nyeleneh tersebut tertulis event diadakan di Gedung Sate pada 11-12 Agustus 2019.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Hermansyah, mengatakan belum menerima kabar ataupun pengajuan event tersebut secara resmi. Namun, dirinya telah mendalami isi undangan yang menarik ribuan warganet tersebut.

"Iya itu terinspirasi dari undangan di Parangtritis yang heboh itu. Saya lihat masih untuk kocak-kocakan. Belum ada pengajuan atau usulan event tersebut di Gedung Sate," kata Hermansyah saat dihubungi, Sabtu (20/7/2019).

• Heboh, Nasabah Bank Mandiri Teriak-Teriak Saldo Tabungan Jadi Nol, Ada yang Malah Bertambah Banyak

• Heboh Soal FaceApp, Aplikasi Edit Foto Itu Dikhawatirkan Kirim Data Pengguna ke Rusia, Benarkah?

Hermansyah mengatakan jika ditelusuri, event dalam undangan tersebut dilaksanakan saat Iduladha tahun ini. Jika dilihat dari komentar-komentar yang bermunculan, katanya, banyak yang ingin makan sate bersama di Gedung Sate.

"Kalau mau buat event seperti itu, harus ada pengajuan resmi tentunya. Karena ini kan kantor gubernur. Kami juga tidak menampik, Gedung Sate semakin sering menjadi lokasi berbagai acara masyarakat," katanya.

Penjelasan dalam undangan acara yang diinisiasi oleh pemilik akun Andri Kamajaya ini bertuliskan, "Terinspirasi Area 51 dan Parangtritis, ayo kita serbu gedung sate dan makan sate serta manjat gedungnya buat ngambil menara sate diatapnya. They cant stop all of us!" (Sam)