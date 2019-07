Heboh, Ada Undangan Acara Ribuan Orang Makan Sate di Gedung Sate, Begini Tanggapan Pemprov Jabar

Heboh Undangan Acara Ribuan Orang Makan Sate di Gedung Sate, Begini Tanggapan Pemprov Jabar

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di media sosial Facebook, beredar sebuah acara nyeleneh yang mengajak ribuan warganet untuk makan sate di Gedung Sate.

Undangan acara ribuan orang makan sate di Gedung Sate itu dibuat oleh seorang warganet dengan nama akun Andri Kamajaya.

Dilihat TribunJabar.id di unggahan acara itu, Sabtu (20/7/2019), tertulis acara akan berlangsung pada 11-12 Agustus.

Di kolom perincian, tertulis acara ribuan orang makan sate di Gedung Sate terinspirasi dari Area 51 dan Parangtritis.

"Terinspirasi Area 51 dan Parangtritis, ayo kita serbu gedung sate dan makan sate serta manjat gedungnya buat ngambil menara sate di atapnya. they cant stop all of us!" begitu bunyi tulisannya.

Perlu diketahui, undangan acara serbu Area 51 beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial.

Apel di halaman Gedung Sate, Bandung, Senin (10/6/2019). (Tribun Jabar/M Syarif Abdussalam)

Area 51 merupakan instalasi militer yang berada di Nevada, Amerika Serikat.

Banyak warga AS yang menduga, fakta mengenai makhluk luar angkasa atau alien disembunyikan di Area 51.

Salah satu pembuat undangan serbu Area 51, Jackson Barnes mengatakan bahwa acara tersebut hanya gurauan.