DIBUKA LOWONGAN KERJA untuk Lulusan SMA hingga Sarjana, Kunjungi ke Bursa Kerja Bandung Trade Mall!

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hai Jobseeker, Anda masih berjuang mencari peruntungan?

Tenang akhir bulan ini, ada banyak lowongan pekerjaan berbagai posisi menanti Anda nih.

Yuk datang ke Bursa Penempatan Kerja di Bandung Trade Mall (BTM) Lantai 2, Jalan Ibrahim Adjie No 47 Kiaracondong, Kota Bandung.

Kali ini pembukaan lowongan kerja perusahaan besar-besaran bisa Anda temukan di sini.

Reno, Panitia atau Call Center Even Bursa Kerja itu mengatakan, job fair ini gratis dan terbuka untuk umum.

"Even loker ini terbuka untuk kualifikasi fresh graduate, atau lulusan SMA, SMK, MA, D3, D4, sampai S1, bahkan Paket C, atau yang sudah berpengalaman bisa bergabung dalam even ini," ujar Reno kepada Tribun Jabar melalui pesan daring, Rabu (17/7/2019)

Reno mengatakan peserta dapat membawa berkas lamaran lengkap sebanyak-banyaknya atau lebih dari satu.

Adapun lamaran lengkap itu terdiri dari Daftar Riwayat Hidup, surat lamaran, foto copy KTP, Ijazah, Transkrip Nilai/Surat Keterangan Lulus (SKL), Kartu Keluarga, dan Pas Foto (4×6) dan lainnya.

Berikut syarat-syarat lainnya yang perlu Anda perhatikan, di antaranya: